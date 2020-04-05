Malatya'da ev yangını maddi hasara yol açtı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında maddi yasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Gedikağzı Caddesi üzerinde Mehmet Beydoğan'a ait tek katlı bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler tüm evi sararken, olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında tek katlı ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA