Malatya'da Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu
1 saat önce
MALATYA'da 2 katlı evde çıkan yangın, paniğe neden oldu, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı.
MALATYA'da 2 katlı evde çıkan yangın, paniğe neden oldu, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı.
Öğle saatlerinde Orduzu
Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın komşular tarafından farkedilerek itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede kontrol altına alarak söndürülen yangında yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.
- Malatya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:16 Kaynak: DHA
Evi Yanan Kadının Yaşadığı Dehşet Anları Kamerayla Kaydedildi
ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı
Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak
Son Dakika! Benzin ve Motorine Büyük Zam Geldi