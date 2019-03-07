Son Dakika Haberleri: Malatya'da Evde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Malatya'da Evde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

20 dakika önce

Malatya'da bir evde meydana doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi de yaralandı.

Malatya'da Evde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Malatya'da bir evde meydana doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi de yaralandı.

İnönü Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Koç ailesinin yaşadığı dairede, sabah saatlerinde doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Evde bulunan Fatma Koç'un (80) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Kamil Koç (42), eşi Selda (40) ve kızları Berrin Koç (9) ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kamil Koç'un ölen annesi Fatma Koç'un cenazesi morga konurken, kullanılamaz hale gelen ev, savcılık tarafından mühürlendi.

İnönü Mahallesi Muhtarı Gazi Atabey, sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamayla birlikte tüm mahallenin ayağa kalktığını söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------

Yanan evden görüntü

Tedirgin olan mahalleli

Evden görüntüler

Muhtar Gazi Atabey röp.

Mahalleli ile röp.

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 267 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:20 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocukları İntihara Sürükleyen Momo Oyunu Türkiye'ye de Sıçradı! İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı

Cezaevinden Çıkıp Ailesinden 5 Kişiyi Katleden Zanlının İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Eşime Sahip Çıkmadılar Malatya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 12:40:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Evde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]