Malatya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor
6 saat önce
Soykan, Eski Belediye Meydanları ve Kışla Caddesi'ndeki boş sokaklar Toplu ulaşım araçlarının duraklarda durması MALATYA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulduğu görüldü.
Soykan, Eski Belediye Meydanları ve Kışla Caddesi'ndeki boş sokaklar
Toplu ulaşım araçlarının duraklarda durması
MALATYA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:19 Kaynak: AA
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