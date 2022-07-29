Yapılan tahkikatta H.K, G.G ve Z.G'nin, kentte farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentteki evden hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da evden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı - Son Dakika

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