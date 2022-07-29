Malatya'da evden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da evden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

29.07.2022 13:03
Malatya'da evden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Malatya'da evden hırsızlık yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Malatya'da evden hırsızlık yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentteki evden hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında kendilerine bohçacı süsü veren 3 kişi, suç üstü yakalandı.

Şüpheliler H.K, G.G ve Z.G'nin üzerinde ikametten çalmış oldukları malzemeler ile 6 ziynet eşyası ele geçirildi.

Yapılan tahkikatta H.K, G.G ve Z.G'nin, kentte farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan H.K'nin 26 hırsızlık suç kaydı ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, G.G'nin 12 hırsızlık kaydı ve Z.G'nin 7 hırsızlık kaydının bulunduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da evden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da evden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı - Son Dakika
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