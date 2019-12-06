Son Dakika Haberleri: Malatya'da evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı
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Malatya'da evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Malatya'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Malatya'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, F.E'nin evinden hırsız yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada evden hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli T.Y'yi operasyonla yakaladı.

Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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