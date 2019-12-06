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Malatya'da evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Malatya'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Malatya'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, F.E'nin evinden hırsız yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada evden hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli T.Y'yi operasyonla yakaladı.
Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
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