Malatya'da evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan N.D'nin evinden 2 bin 300 lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada S.G'yi olduğunu belirledikleri hırsızlık şüphelisini çaldığı parayla yakaladı.
Para mağdura teslim edilirken şüpheli Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Kaynak: AA
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