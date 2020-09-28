Malatya'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da bir evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 20 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Malatya'da bir evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 20 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte Suriyeli bir kişinin evinden 100 bin lira değerinde ziynet eşyasıyla 20 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası ve araç plakalarını inceleyen ekipler, Suriye uyruklu S.A.H. ve Ö.H'nin hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra Şanlıurfa'ya gittiklerini ve burada ziynet eşyalarını bozdurduğunu, Ö.H'nin 5 bin dolar ve 1700 lirayı alarak Şırnak'a gittiğini, S.A.H'nin ise sahibi olduğu telefon dükkanına malzeme alarak Malatya'ya döndüğünü belirledi.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, S.A.H, Ö.H. ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen T.B'yi yakaladı.

Operasyonda şüpheli Ö.H'nin üzerinden 5 bin dolar ve 1700 lira para ele geçirilirken, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 16 bin 700 lira, 2 altın ve 5 bin 500 lira değerinde cep telefonunu aksesuarı ve malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Suriyeli, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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