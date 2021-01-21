Malatya'da evden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da bir evden çok sayıda ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Orduzu Aslantepe Mahallesi'nde oturan E.A, evinin dağıtılmış olduğunu ve yatakların arasına bıraktığı çantada bulunan 1 metrelik altın gerdanlık zincir, 1 zincirli altın tuğra, 1 yarım altın, 1 gram altın, 1 çift küpe, 25'er gramlık 2 altın bileziğin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, hırsızlığı şüpheli H.E'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Operasyonla H.E. gözaltına alındı. Zanlının üst aramasında, çaldığı ziynet eşyalarının bir kısmı ile bozdurduklarının paraları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıdan temin edilen ziynet eşyaları ve paralar, müştekiye teslim edildi.