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Malatya'da evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

6 saat önce

Malatya'da itfaiye ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı.

Malatya'da evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı, System.String[]
Malatya'da itfaiye ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı.
Battalgazi ilçesi Merkez Beydağı Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesinde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, Malatya Büyükşehir İtfaiyesi'nden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri bahçede yaptıkları arama neticesinde yılanın üzüm asmasının üzerine çıktığını belirledi.
Ekiplerin yakaladığı yılan torba içerisinde evden çıkarıldıktan sonra, doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:23 Kaynak: AA
Battalgazi, İtfaiye, Malatya, Güncel
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