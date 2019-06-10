Malatya'da evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
6 saat önce
Malatya'da itfaiye ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:23 Kaynak: AA
'da itfaiye ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı. Battalgazi
ilçesi Merkez Beydağı
Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesinde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, Malatya Büyükşehir İtfaiyesi'nden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri bahçede yaptıkları arama neticesinde yılanın üzüm asmasının üzerine çıktığını belirledi.
Ekiplerin yakaladığı yılan torba içerisinde evden çıkarıldıktan sonra, doğaya bırakıldı.
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