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MALATYA'DA, EVİN DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika

MALATYA'DA, EVİN DUVARI ÇÖKTÜ

03.02.2022 16:50

Malatya'da, 9 kişinin yaşadığı 2 katlı müstakil evin oturma odasının duvarı çöktü.

Malatya'da, 9 kişinin yaşadığı 2 katlı müstakil evin oturma odasının duvarı çöktü. Yaralanan kimsenin olmadığı evin çevresi itfaiye ekipleri tarafından şerit çekilerek kapatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Eyse Hamadi, eşi ve 7 çocuğuyla birlikte yaşadığı Kapıdere Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin oturma odasının duvarı çöktü. Çökmeyle büyük korku yaşayan Hamadi ailesi, evin dışına çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağırıldı. Gelen polis, yaralanan kimsenin olmadığını tespit ederken, itfaiye ekiplerince de şerit çekerek evin girişi kapatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İtfaiye, Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALATYA'DA, EVİN DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika


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