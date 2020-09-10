Malatya'da evinde karantinada durmayan vakalar yurtlarda zorunlu karantinaya alınacak - Son Dakika

Malatya'da evinde karantinada durmayan vakalar yurtlarda zorunlu karantinaya alınacak

Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başlatılan Covid-19 denetimleri kapsamında Malatya'da da il protokolünün katılımı ile kent merkezinde işyerleri denetlendi.

Malatya'da evinde karantinada durmayan vakalar yurtlarda zorunlu karantinaya alınacak, System.String[]

Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başlatılan Covid-19 denetimleri kapsamında Malatya'da da il protokolünün katılımı ile kent merkezinde işyerleri denetlendi. Burada konuşan Vali Aydın Baruş, evde karantina kurallarına uymayan vakaların yurtlarda zorunlu karantinaya alınacağını ve bu süreçte sarf edilen masraflarında vakadan tahsil edileceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatları ile tüm Türkiye'de gerçekleştirilen korona virüs denetimleri kapsamında Malatya'da da Vali Aydın Baruş başkanlığındaki heyet kent merkezinde denetimlerde bulundu. İlgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu denetimlerde işyerlerini denetleyen Vali Aydın Baruş, "İş yerlerimizin Bilim Kurulu tarafından konulan ölçütlere uygun faaliyet gösterip göstermediğini denetliyoruz. Bu duyuruları uyurları esnafımıza yönelik gerekli uygulamaları yapıyoruz. Hijyen konusunda esnafımızdan titizlik göstermelerini rica ediyoruz. Çünkü hastalığın yayılımına baktığınız zaman ana kaynağının kişiler arası temas olduğunu görüyoruz" dedi.

Son zamanlarda Malatya'da Covid-19 vakalarında yaygın bir artışın olduğunu dile getiren Baruş, "Şu anda hala vaka sayılarımız da ivmenin azalması ile birlikte artış olduğunu görüyoruz. Artış ivmesi azaldı ama hala vaka sayılarında artış devam ediyor. Hastanelerimizde yatan vatandaş sayılarımız da artıyor. Dolayısıyla mücadelede sağlık görevlilerimizin yanında olmamız için bu mücadeleye tüm vatandaşlarımızın katılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Baruş, önümüzdeki 15 günlük sürecin Malatya açısından önemli olduğunu da belirterek, "Vaka sayılarını düşürmemiz için tüm vatandaşlarımızdan aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Kesinlikle üç temel kural olan maske, mesafe ve temizlik koşullarına uyusunlar. Bu kadar basit olan ilkelere uyulduğu takdirde bu hastalığın yayılım hızını azaltıyor. Herkes buna uyarsa, maskesini sokağa adım attığında takarsa, açık mekan, kapalı mekan fark etmiyor. Artık bütün Kapalı mekanlar da, açık mekanlarda da, yollarda, sokaklarda, caddelerde maske takma mecburiyeti var. Denetimde görevli arkadaşlarımız maskesiz birini gördüğü zaman mutlaka ceza uyguluyorlar ve bu cezaların tahsilatına da başlandı. Vatandaşlarımızın bundan şüphesi olmasın. Yani vatandaşların bu cezalar tahsil edilmez gibi bir düşüncesi var. Kesinlikle öyle değil. Bu cezalar mutlaka tahsil edilecek" dedi.

Malatya'da şuana kadar maske takmayan 4 binin üzerinde kişiye ceza yazıldığını da anımsatan Vali Baruş, "Bu cezaların yazılmasından hoşlanmıyoruz. Vatandaşımızla da karşı karşıya gelmek de istemiyoruz. Ancak kurallarına uyulmadığı takdirde bu hastalığı ne kadar tehlikeli bir şekilde yayıldığını da söylemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya genelinde 500'ün üzerinde denetim ekibi oluşturduklarını ve 24 saat esasına göre çalışıldığını da dile getiren Baruş, Covid-19 testi pozitif çıkan ve evde karantinada olması gereken hastaların sık sık denetlendiğini de dile getirdi. Baruş, kurallara uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını da söyleyerek, "İlimizde Valiliğimize tahsis edilen yurtlarda bunları zorunlu karantinaya alacağız. Yani bu koşullara olmayanlar varsa bunları zorunlu olarak karantinaya tabi tutacağız. Aynı zamanda da bu karantina koşullarında kendileri için sarf ettiğimiz masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz. Çünkü bu uygulamaları yapmazsak, bazı insanların bunları suiistimal ederek tüm kesimlerinin sağlığını tehlikeye atmalarına göz yumamayız. Buna da gözüm ama yiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da evinde karantinada durmayan vakalar yurtlarda zorunlu karantinaya alınacak - Son Dakika

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