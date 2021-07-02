Malatya'da eylem yapan tütün üreticileri AK Parti Milletvekili Çalık ile görüştü - Son Dakika

Çalık ile görüşen üreticiler eylemlerini sonlandırdı, yol ulaşıma açıldı.

Sorunları dinleyen Çalık, bunları ilgili mercilere ileteceğini kaydetti.

Tütün tarlasına da giren Çalık, çiftçilerin üretiminin önemini bildiklerini, üreticinin alın terinin kıymetinin farkında olduklarını belirtti.

Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce , Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, bölgede vatandaşlarla görüştü.

Malatya- Adana kara yolunu saat 10.30'da Güzelköy mevkisinde traktörleri ile kapatan tütün üreticileri, 2 saat bölgeden ayrılmadı.

Malatya 'da eylem yapan tütün üreticileri, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile görüşerek eylemlerini sonlandırdı.

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