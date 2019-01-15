Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fabrikaya Giren Sansar, İtfaiye Ekiplerince Yakalandı

Malatya'da Fabrikaya Giren Sansar, İtfaiye Ekiplerince Yakalandı

10 dakika önce

Malatya'da bir fabrikaya giren sansar, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Malatya'da Fabrikaya Giren Sansar, İtfaiye Ekiplerince Yakalandı, System.String[]
Malatya'da bir fabrikaya giren sansar, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde çelik üreten bir fabrikada sansar gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu, özel aparat yardımıyla yakaladıkları sansarı kafese koydu.

Yiyecek aramak için fabrikaya girdiği tahmin edilen hayvan, beslenerek doğaya salındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:08 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Malatya, İtfaiye, Güncel
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