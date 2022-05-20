MALATYA'DA 'FAİK ERDOĞAN VAKFI CAMİ'NİN TEMELİ ATILIYOR

Malatya'da Faik Erdoğan Vakfı Cami'nin temelinin önümüzdeki hafta içinde atılacağını söyleyen Faik Erdoğan Vakfı'nın Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan Ramazan Bayramı nedeniyle geldiği Malatya'da, İnönü Mahallesi muhtarı Abdulgazi Atabey ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine yeni bir cami yaptırmaya karar verdiklerini söyledi.

Faik Erdoğan Vakfı, Malatya'da yeni bir cami yaptırmaya karar verdi. Vakfın, Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, "Ramazan ayı içerisinde Malatya'ya gelmiştim. Muhtarımız ve mahalle sakinleri yeni bir cami yaptıracaklarını söyleyerek benden yardım istediler. Bende caminin tamamını yaptıracağımı söyledim. Gerekli çalışmaları yaptık. Bugün de, Yeşilyurt Müftülüğümüzle protokol imzalıyoruz. Bir hafta sonra inşallah temelini atacağız. Mahallemize ve Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

CAMİNİN TEMELİ BİR HAFTA SONRA ATILACAK

Protokole Yeşilyurt Müftülüğü adına imza koyan Müftü Yardımcısı Yunus Gürer'de Reşat Erdoğan'a teşekkür ederek, "Çok değerli iş insanımız Reşat Erdoğan beye yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu camimizin en kısa sürede ibadete açılacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan protokolün karşılıklı olarak imzalanmasının ardından caminin, 'Faik Erdoğan Vakfı Camii' isminin verilmesi kararlaştırıldı. Caminin temelinin bir hafta sonra atılacağı ve inşaatına hızlı bir şekilde başlanacağı bildirildi.

1000 AİLEYE YARDIM YAPILDI

Öte yandan Faik Erdoğan Vakfı, geçen Ramazan ayı içerisinde 1000 aileye nakdi yardımda bulunduğunu açıkladı. Reşat Erdoğan, vakfın kimseden yardım kabul etmediğini, yardımların tamamen vakfın kaynakları ile yapıldığını söyledi. Erdoğan, "Malatya'ya hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Dünyadaki en güzel şeyin 'Ekmeği bölüşmek' olduğuna inanıyorum. Bizde her zaman ekmeğimizi bölüşmeye gayret gösteriyoruz " dedi.

"HEDEFİMİZ, 2023'DE 4 ADET ANAOKULU YAPTIRMAK"

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, vakfın 2023 yılında 4 adet anaokulu yaptırmayı hedeflediğini, eğitime her alanda katkılarının bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.