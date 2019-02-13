Malatya'da "Farklı Olanla Birlikte Yaşamak" Projesi Başlatıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince "Farklı Olanla Birlikte Yaşamak" projesi başlatıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince "Farklı Olanla Birlikte Yaşamak" projesi başlatıldı.



Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen etkinlikle Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu işbirliğiyle hazırlanan proje tanıtıldı.



Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, belediye olarak engellilerin kullandığı fiziki alanları daha elverişli hale getirdiklerini belirtti.



Zihinlerdeki engellerin kalkmasının önemli olduğunu kaydeden Polat, "Proje kapsamında 26 ortaokulda gerçekleştirilecek etkinliklerle toplumda duyarlılık oluşturulacak. Düşünce olarak engellilerin karşısında bir engel oluşturmamak ve onlarla bütünleşmek gerekir." ifadelerini kullandı.



Milli atlet Ramazan Çuğlan da öğrencilere engellilerin yaşam şartlarını öğretmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Öğrencilerin her verilen bilgiyi saklama ve ona göre hareket etme eğilimlerinin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Minik kardeşlerimize engellilerle alakalı bilgiler veriyoruz. Öğrencilerin günlük yaşamlarında engellilerin farkına varmalarını ve ona göre yaşamalarını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



PDR uzmanı görme engelli Nurettin Kaplan ise çocuklarda engellilere yönelik sağlıklı bir bakış açısı olabilmesi için ebeveynlere görevler düştüğünü kaydetti.

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