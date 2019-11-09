Son Dakika Haberleri: Malatya'da feci kaza: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da feci kaza: 1 ölü

Malatya'da feci kaza: 1 ölü

6 saat önce

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki gence otomobil çarptı.

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, System.String[]

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki gence otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


Kaza, Malatya- Ankara karayolu Polis Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Kadir Sefa Yıldız'a çarptı.


Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yıldız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı genç hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Malatya, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:37 Kaynak: İHA
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