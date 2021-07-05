Malatya'da feci kaza: 1 polis öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika

Malatya'da feci kaza: 1 polis öldü, diğeri yaralandı

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesi'nde iki polis memurunun içerisinde bulunduğu otomobil şarampole uçtu. Kazada, polis memurlarından biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı.

Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli Polis memuru Muzaffer Aydın yönetimindeki 55 AAK 417 plakalı otomobil Adıyaman - Sarıkaya Mahallesi istikametine seyir halindeyken Kurucaova Mahallesi mevkiinde virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada Polis memurlarından Muzaffer Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Sara Şen ise yaralandı.

Yaralı Doğanşehir İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memuru Sara Şen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybeden Polis memuru Muzaffer Aydın'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Feci kazada hayatını kaybeden polis memurunun evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilirken, kazanın yaşandığı yerin 'Ölüm Virajı' olarak adlandırıldığını belirten vatandaşlar ise yetkililerden çözüm istedi.