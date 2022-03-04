Son dakika haberi | Feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Feci kaza: 2 ölü

04.03.2022 21:38

Son dakika haberler... Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sularında Malatya-Hekimhan karayolu üzerinde bulunan Çebis Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Kara'nın (28) kullandığı 44 ACV 574 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel çıkışında beton bloklara çarptı. Feci kazada araç sürücü olay yerinde, araçta yolcu olarak bulunan Belkıse Deniz (24) kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden araç sürücüsü ile Belkıse Deniz'in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Emine Çavdar/ İHA)

Son dakika haberi | Feci kaza: 2 ölü
Son dakika haberi | Feci kaza: 2 ölü
Son dakika haberi | Feci kaza: 2 ölü

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Hekimhan, Malatya, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Feci kaza: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
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