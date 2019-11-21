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Malatya'da feci kaza: 4 yaralı

6 saat önce

Malatya'da feci kaza: 4 yaralıMALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı feci kaza da 4 kişi yaralandı.

Malatya'da feci kaza: 4 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı feci kaza da 4 kişi yaralandı.

Kaza, Fahri Kayhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 44 PA 423 plakalı otomobil önünde seyreden A.E.T. idaresindeki 44 LA 725 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra olay yerinde kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yol ortasında durabildi. Kazada A.E.T.,H.T.T., E.T. ile O.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan A.E.T.,H.T.T., E.T. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğer yaralı O.G. ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da feci kaza: 4 yaralı

Malatya, Kayhan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:41 Kaynak: İHA
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