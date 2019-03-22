Malatya'da Fetö'den 1 Gözaltı
1 saat önce
Malatya'da jandarma ekipleri FETÖ'den aranan bir şahsı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.
Malatya
'da jandarma ekipleri FETÖ'den aranan bir şahsı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.
Malatya İl Jandarma
Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Ankara
13. Ağır Ceza Mahkemesince "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek (FETÖ/PDY)" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan F.D. isimli şahıs Doğanşehir
ilçesi Sürgü Mahallesinde saklandığı evde düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:03 Kaynak: İHA
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