Malatya'da FETÖ'den 1 tutuklama - Son Dakika

- Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen terör operasyonunda yakalanan 1 FETÖ üyesi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Battalgazi ilçesinde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen şahıs, operasyon sunucunda yakalanıp sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bu arada, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan, Cumhurbaşkanına ve İçişleri Bakanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen bir şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

(Ramazan Taştaş/İHA)