Malatya'da FETÖ'den 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da FETÖ'den 2 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da FETÖ'den 2 gözaltı

6 saat önce

Malatya'da 2 kişi FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Malatya'da FETÖ'den 2 gözaltı, System.String[]

Malatya'da 2 kişi FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ'ye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Battalgazi ilçesinde ikamet eden 2 şahsa ait eve operasyon yapıldı. İcra edilen operasyon sonucu, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar, 11 adet cep telefonu, 2 adet flaş bellek ve FETÖ terör örgütü ile elebaşına ait 76 adet kitap ile doküman ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınırken, ele geçirilen dokümanlara adli makamların talimatı doğrultusunda incelemek üzere el konuldu. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:48 Kaynak: İHA
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