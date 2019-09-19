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Malatya'da FETÖ'den 6 kişi tutuklandı

2 saat önce

Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4'ü savcı tarafından serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da FETÖ'den 6 kişi tutuklandı, System.String[]

Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4'ü savcı tarafından serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ankesör soruşturmaları kapsamında tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Malatya merkezli, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Niğde, Kars ve Şırnak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlar ile 8 muvazzaf, 3 ihraç asker ve 1 emekli astsubay olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi mahkemeye sevk edildi. Savcıya ifade veren 12 kişiden 4 kişi savcı tarafından serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:45 Kaynak: İHA
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