Malatya'da FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi saklandığı evde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün Malatya'daki yapılanmasına yönelik "silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheli, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.