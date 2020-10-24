Malatya'da FETÖ'nün akademik yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Malatya'da FETÖ'nün akademik yapılanmasına operasyon

Malatya'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan polis akademisinden atılan 4 öğrenciye adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.

Malatya'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan polis akademisinden atılan 4 öğrenciye adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda FETÖ ile iltisaklı oldukları tespit edilen 16 şüpheliden 4'ü gözaltına alınırken, 9 şahsın ikmalen ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliye adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verilirken, 3 şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MALATYA

Son Dakika

Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi

Dünya Sağlık Örgütü, kuzey yarımküredeki vaka artışıyla ilgili liderlere "acil eylem" çağrısında bulundu

Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki gösterdi: Şiddetle kınıyorum

Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu

"Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu

82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi

Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada