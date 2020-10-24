Malatya'da FETÖ'nün akademik yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Malatya'da FETÖ'nün akademik yapılanmasına operasyon

24.10.2020 09:17
Malatya'da FETÖ'nün akademik yapılanmasına operasyon, System.String[]

Malatya'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan polis akademisinden atılan 4 öğrenciye adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.

Malatya'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan polis akademisinden atılan 4 öğrenciye adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda FETÖ ile iltisaklı oldukları tespit edilen 16 şüpheliden 4'ü gözaltına alınırken, 9 şahsın ikmalen ifadesi alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliye adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verilirken, 3 şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

-İHA-

Malatya'da FETÖ'nün akademik yapılanmasına operasyon

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da FETÖ'nün akademik yapılanmasına operasyon - Son Dakika

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