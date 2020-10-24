Malatya'da FETÖ'nün akademik yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Malatya'da FETÖ'nün akademik yapılanmasına operasyon

Malatya'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan polis akademisinden atılan 4 öğrenciye adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.

Malatya'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan polis akademisinden atılan 4 öğrenciye adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda FETÖ ile iltisaklı oldukları tespit edilen 16 şüpheliden 4'ü gözaltına alınırken, 9 şahsın ikmalen ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliye adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verilirken, 3 şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. -İHA-

Son Dakika

Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti

Kırmızı Oda'daki kadına şiddet yanlısı sözler sosyal medyada gündem oldu

ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi

Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi

İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek

Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı

"Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu

82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi