Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 4 Gözaltı

Malatya'da Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 4 Gözaltı

1 saat önce

MALATYA merkezli 4 ilde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 eski askeri öğrenci ile 1 açığa alınan binbaşı ve 1 astsubay gözaltına alındı.

Malatya'da Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 4 Gözaltı, System.String[]
MALATYA merkezli 4 ilde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 eski askeri öğrenci ile 1 açığa alınan binbaşı ve 1 astsubay gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis, örgütün askeri yapılanması' ile bağlantılı olan 4 şüpheli ismi tespit etti. Ardından da Malatya, Ankara, Bayburt ve Konya'da 7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 4 şüpheli gözaltına alındı. 2'si eski askeri öğrenci, biri astsubay, biri de açığa alınan binbaşı olduğu öğrenilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:34 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
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