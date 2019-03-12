Malatya'da Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 4 Gözaltı
1 saat önce
MALATYA merkezli 4 ilde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 eski askeri öğrenci ile 1 açığa alınan binbaşı ve 1 astsubay gözaltına alındı.
MALATYA merkezli 4 ilde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 eski askeri öğrenci ile 1 açığa alınan binbaşı ve 1 astsubay gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis, örgütün askeri yapılanması' ile bağlantılı olan 4 şüpheli ismi tespit etti. Ardından da Malatya, Ankara, Bayburt ve Konya'da 7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 4 şüpheli gözaltına alındı. 2'si eski askeri öğrenci, biri astsubay, biri de açığa alınan binbaşı olduğu öğrenilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:34 Kaynak: DHA
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