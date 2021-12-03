Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya 'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

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