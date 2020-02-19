Malatya'da, FETÖ'nün 'öğrenci ağabeyi'ne gözaltı - Son Dakika

MALATYA'nın Kale ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'öğrenci ağabeyi' olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, operasyon düzenledi. Kale ilçesinde belirlenen adrese baskın yapıldı. Operasyonda, 2008- 2012 yıllarında örgüte ait yurtlarda 'öğrenci ağabeyi' olan şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, tabanca ile mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.