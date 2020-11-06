Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
06.11.2020 17:32
MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, jandarma ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ve örgütte 'abi' olarak adlandırıldığı tespit edilen şüpheliye yönelik Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Baskında gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelinin sorgulanmasına başlandı.
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