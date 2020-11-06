Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ terör örgütünün Malatya ilindeki yapılanması kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, Bylock programı kullanmak" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
- Kaynak: AA
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