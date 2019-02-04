Malatya'da Fetö Operasyonu 1 Tutuklama

Malatya'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Malatya'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün, darbe teşebbüsü dönemi ve sonrası kentteki öğrenci yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i etkin pişmanlık hükümlerine istinaden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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