Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Operasyonu 1 Tutuklama

Malatya'da Fetö Operasyonu 1 Tutuklama

13 dakika önce

Malatya'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Malatya'da Fetö Operasyonu 1 Tutuklama, System.String[]
Malatya'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün, darbe teşebbüsü dönemi ve sonrası kentteki öğrenci yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i etkin pişmanlık hükümlerine istinaden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa
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