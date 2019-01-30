Malatya'da Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı
24 dakika önce
MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK
mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya
Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
ekipleri, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aralarında teğmen, yüzbaşı ve Albay rütbelerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:49 Kaynak: DHA
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