Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

Malatya'da Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

24 dakika önce

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aralarında teğmen, yüzbaşı ve Albay rütbelerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:49 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
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