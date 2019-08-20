Malatya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
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Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2'si muvazzaf subay olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:33 Kaynak: İHA
'da FETÖ/PDY terör örgütünün TSK
'daki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2'si muvazzaf subay olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube müdürlüğünce, FETÖ silahlı Terör Örgütüne yönelik Malatya merkezli, İstanbul
, Ağrı
, Siirt
, Sivas
ve Çorum
'da toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda TSK'nın mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 muvazzaf subay, 6 kapatılan askeri okul öğrencisi ve örgütün mahrem imamı 3 öğretmen olmak üzere 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - MALATYA
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