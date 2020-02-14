Malatya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

7 saat önce

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 13 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Malatya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:42 Kaynak: DHA
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