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Malatya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

2 saat önce

Malatya'da FETÖ'ye üye olmak ve silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 şüpheli yakalandı.

Malatya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]
Malatya'da FETÖ'ye üye olmak ve silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 şüpheli yakalandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şube Müdürlüklerince FETÖ'ye üye olmak ve silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Malatya İl merkezinde 16 ayrı adrese yapılan baskında, haklarında 2 ile 6 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan meslekten ihraç edilen doktor, akademisyen, vergi dairesi müdür yardımcısı, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecekleri belirtildi. - MALATYA
Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:17 Kaynak: İHA
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