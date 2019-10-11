Son Dakika Haberleri: Malatya'da fetö operasyonu: 13 gözaltı
Son Dakika Güncel Malatya'da fetö operasyonu: 13 gözaltı

Malatya'da fetö operasyonu: 13 gözaltı

1 saat önce

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da fetö operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 13 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:45 Kaynak: DHA
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