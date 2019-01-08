Malatya'da Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı
1 saat önce
MALATYA'da FETÖ/PDY'nin, TSK yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da FETÖ/PDY'nin, TSK
yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, askeri okuldan ihraç edilen 4 öğrenci ile 1 muvazzaf gözaltına alındı. 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:21 Kaynak: DHA
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