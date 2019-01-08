Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

Malatya'da Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

1 saat önce

MALATYA'da FETÖ/PDY'nin, TSK yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
MALATYA'da FETÖ/PDY'nin, TSK yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, askeri okuldan ihraç edilen 4 öğrenci ile 1 muvazzaf gözaltına alındı. 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:21 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
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