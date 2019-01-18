Malatya'da Fetö Operasyonu: 5 Tutuklama
2 saat önce
MALATYA'da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şubesi ekipleri tarafından örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda örgütle bağlantılı olduğu için kapatılan okulda çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:05 Kaynak: DHA
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