Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Operasyonu: 5 Tutuklama

Malatya'da Fetö Operasyonu: 5 Tutuklama

2 saat önce

MALATYA'da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Fetö Operasyonu: 5 Tutuklama, System.String[]
MALATYA'da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Malatya  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şubesi ekipleri tarafından örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda örgütle bağlantılı olduğu için kapatılan okulda çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:05 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
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