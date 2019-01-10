Malatya'da Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı
1 saat önce
MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evlerine yönelik operasyon düzenledi. 4 ayrı ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
FETÖ'ye bağlı kapatılan okullarda öğretmenlik yaptığı belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Malatya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:24 Kaynak: DHA
Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi
Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi
Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Seçime Girenler Görevi Bıraksın, Biz de İstifa Edelim
FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu