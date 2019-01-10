Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Malatya'da Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evlerine yönelik operasyon düzenledi. 4 ayrı ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı. 

FETÖ'ye bağlı kapatılan okullarda öğretmenlik yaptığı belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:24 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
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