Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Malatya'da Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

28 dakika önce

Malatya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Malatya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin Malatya'daki gaybubet evlerine yönelik çalışma yapıldı. İl merkezinde 4 adreste yapılan eş zamanlı operasyonla, 4 kentin mahkemelerince FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

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