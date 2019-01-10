Malatya'da Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı
28 dakika önce
Malatya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya
'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin Malatya'daki gaybubet evlerine yönelik çalışma yapıldı. İl merkezinde 4 adreste yapılan eş zamanlı operasyonla, 4 kentin mahkemelerince FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:52 Kaynak: İHA
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