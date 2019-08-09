Son Dakika Haberleri: Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

25 dakika önce

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]
MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da polis ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yakalama ve tutuklama kararı bulunan 6 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda aralarında meslekten ihraç edilmiş eski kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.


Malatya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:12 Kaynak: DHA
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