Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:12 Kaynak: DHA
MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Malatya
'da polis ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yakalama ve tutuklama kararı bulunan 6 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda aralarında meslekten ihraç edilmiş eski kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.
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