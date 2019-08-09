Son Dakika Haberleri: Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

1 saat önce

Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda görevlerinden ihraç edilen 6 kamu personeli gözaltına alındı.

Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]
Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda görevlerinden ihraç edilen 6 kamu personeli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şube Müdürlüklerince FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ve silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlarından aranan veya haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya il merkezinde 15 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda kamudan ihraç edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - MALATYA
Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu
Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Diyanet'ten kurbanlık hisse uyarısı: Dinen uygun değil Anne ve babasını siyanürle öldüren genç: Siyanürü kırmızı gözlü şahıs istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 14:51:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]