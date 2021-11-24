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Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

24.11.2021 16:44
Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - MALATYA

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Mahrem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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