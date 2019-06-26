Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
46 dakika önce
MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:54 Kaynak: DHA
MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, örgüt talimatıyla Bank Asya
'ya para yatıran ve KHK ile kapatılan derneklerle bağlantısı bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
- Malatya
İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı
Son dakika! Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat
Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği
Son dakika! Devlet Bahçeli, Nagehan Alçı'nın canlı yayındaki "Öcalan" iddiasına çok sert yanıt verdi