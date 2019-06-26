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Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

46 dakika önce

MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]
MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, örgüt talimatıyla Bank Asya'ya para yatıran ve KHK ile kapatılan derneklerle bağlantısı bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:54 Kaynak: DHA
Malatya, Güncel
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