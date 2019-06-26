MALATYA'DA FETÖ OPERASYONU 8 GÖZALTI
1 saat önce
Malatya'da, FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:04 Kaynak: DHA
'da, FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, örgüt talimatıyla Bank Asya
'ya para yatıran ve KHK ile kapatılan derneklerle bağlantısı bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
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