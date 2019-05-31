Son Dakika Haberleri: Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

1 saat önce

Malatya'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan ve örgüte yardım ettikleri belirlenen 9 kişiyi yakalamak için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Aralarında görevlerinden ihraç edilen doktor ve öğretmenlerin bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:25 Kaynak: DHA
Malatya, Güncel
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