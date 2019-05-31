Malatya'da FETÖ operasyonu 9 gözaltı
1 saat önce
Malatya'da FETÖ operasyonu 9 gözaltı (2)7 TUTUKLAMAMalatya'da, terör örgütü FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:32 Kaynak: DHA
'da FETÖ operasyonu 9 gözaltı (2)
7 TUTUKLAMA
Malatya'da, terör örgütü FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Aralarında görevlerinden ihraç edilen doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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