Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı (2)
19 dakika önce
7 TUTUKLAMAMalatya'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:14 Kaynak: DHA
7 TUTUKLAMA
Malatya'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Aralarında görevlerinden ihraç edilen doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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