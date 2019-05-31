Son Dakika Haberleri: Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı (2)

19 dakika önce

7 TUTUKLAMAMalatya'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı (2), System.String[]

7 TUTUKLAMA
Malatya'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Aralarında görevlerinden ihraç edilen doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:14 Kaynak: DHA
Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı İmamoğlu, cami çıkışı bir vatandaşın protestosu ile karşılaştı: Hangi yüzle destekliyorsunuz? Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor Bakan Akar'dan İdlib'le ilgili açıklama: Oradaki sorumluluğumuz neyse onu yapıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 20:33:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]